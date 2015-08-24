​КНДР и Республика Корея достигли соглашения

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Второй раунд переговоров между Южной Кореей и КНДР по урегулированию сложившегося кризиса, проходивший в приграничном Пханмунджоме, завершился.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Ренхап".

По сообщению, стороны достигли соглашения.

"Достигнуто соглашение. Соглашение будет обнародовано 25 августа", - говорится в сообщении агентства.

Первый раунд диалога прошел в субботу. Он продлился 10 часов. Второй раунд начался в воскресенье и длился примерно 34 часа.