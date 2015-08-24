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    ​КНДР и Республика Корея достигли соглашения

    Второй раунд переговоров завершился

    Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Второй раунд переговоров между Южной Кореей и КНДР по урегулированию сложившегося кризиса, проходивший в приграничном Пханмунджоме, завершился.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство "Ренхап".

    По сообщению, стороны достигли соглашения.

    "Достигнуто соглашение. Соглашение будет обнародовано 25 августа", - говорится в сообщении агентства.

    Первый раунд диалога прошел в субботу. Он продлился 10 часов. Второй раунд начался в воскресенье и длился примерно 34 часа. 

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