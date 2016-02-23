КНДР грозит США и Южной Корее превентивными действиями в случае учений

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Северная Корея пригрозила США и Южной Корее превентивными действиями, если во время намеченных на март военных учений Key Resolve "будут совершены хотя бы малейшие движения", которые в Пхеньяне сочтут подозрительными или опасными.

Как сообщает Report, информация была распространена во вторник в виде "особо важного сообщения" Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"(Если во время учений - ред.) будут хотя бы малейшие движения спецподразделений, имеющие целью руководство Северной Кореи, будет предпринята операция на опережение", - говорится в сообщении.

С 7 марта по 30 апреля Вооруженные силы Южной Кореи и США проведут совместные учения Key Resolve и Foal Eagle. В этом году после проведения КНДР ядерных испытаний и запуска ракеты со спутником, впервые численность американских военнослужащих на маневрах Key Resolve составит 15 тысяч человек – более чем в 4 раза больше прошлогодних. Как сообщалось ранее, в ходе этих учений будет отработана ситуация по уничтожению северокорейской ракеты с ядерным или биологическим оружием.