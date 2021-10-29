Северная Корея готовится открыть сухопутную границу с Китаем

Северная Корея готовится возобновить железнодорожное сообщение с КНР.

Северная Корея готовится возобновить железнодорожное сообщение с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоля.

По его словам, в Сеуле обнаружили признаки, которые указывают на подготовку к возобновлению торговли в северокорейских регионах на границе с Китаем. Он отметил, что КНДР возводит в этих районах карантинные объекты.

Ранее Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС) сообщила южнокорейским парламентариям, что КНДР ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. По данным ведомства, поезда могут начать курсировать между китайским городом Даньдун и северокорейским Синыйджу уже в начале ноября. "Трудно предсказать точную дату возобновления. Мы продолжим внимательно следить за связанными с этим перемещениями", - цитирует агентство Ча Док Чхоля.