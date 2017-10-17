КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

Он также отверг возможность переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент. Вся территория США находится в зоне (полета — ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал Ким Ин Рен.