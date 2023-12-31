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КНДР году планирует запустить еще три разведывательных спутника

КНДР году планирует запустить еще три разведывательных спутника КНДР в будущем году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 03:51
КНДР году планирует запустить еще три разведывательных спутника

КНДР в будущем году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Оно подчеркивает, что о соответствующих планах на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи объявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подверг критике трехстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи, выразив уверенность в том, что оно "ведет положение дел на Корейском полуострове к опасной ситуации".

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". 2 декабря к работе приступило управление по эксплуатации разведывательного спутника КНДР. В рамках тестовой эксплуатации спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов на территории США, Республики Корея и Японии.

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