КНДР четвертый день не отвечает на звонки по линиям связи с Южной Кореей

КНДР четвертый день не отвечает на звонки по линиям связи с Южной Кореей

Представители КНДР четвертый день подряд не отвечают на утренние звонки по межкорейским линиям связи.

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Представители КНДР четвертый день подряд не отвечают на утренние звонки по межкорейским линиям связи. Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, представители Пхеньяна не отреагировали на утренние звонки по военной линии и по линии межкорейского офиса связи. Стороны созваниваются дважды в день. В отличие от военной линии связь через межкорейский офис по выходным не поддерживается. КНДР по неизвестной причине перестала отвечать на звонки из Сеула в пятницу. Власти Республики Корея не исключали, что это могло быть связано с техническими проблемами на стороне КНДР. В июне 2022 года Пхеньян перестал выходить на связь, как предполагается, из-за неисправностей, вызванных сильными дождями. Часть экспертов полагает, что КНДР таким образом выражает протест против учений США и Республики Корея, а также против политического давления Сеула по проблеме прав человека в народной республике. Подпишитесь на наш Telegram канал