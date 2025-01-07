КНДР 6 января запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

КНДР 6 января произвела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты.

КНДР 6 января произвела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что за запуском лично наблюдал Ким Чен Ын, а также военное руководство страны.

Комментируя успешный запуск, лидер КНДР заявил, что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты - самооборона, а не идеи наступательного характера. В то же время он подчеркнул, что новая гиперзвуковая ракета КНДР "способна эффективно преодолеть любую систему ПРО в мире".

Новая гиперзвуковая ракета, по словам Ким Чен Ына, предназначена для надежного сдерживания любых противников в АТР, несущих угрозу безопасности КНДР.

Напомним, что ракета была выпущена в сторону Японского моря,