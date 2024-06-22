США развернут на Гуаме полк быстрого реагирования

Корпус морской пехоты (КМП) США развернет на Гуаме полк быстрого реагирования с целью противодействия растущей опасности со стороны Китая.

Корпус морской пехоты (КМП) США развернет на Гуаме полк быстрого реагирования с целью противодействия растущей опасности со стороны Китая.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом заявил командующий КМП генерал Эрик Смит в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, полк будет отвечать за быстрое развертывание внутри первой "островной цепи" на Филиппинах, чтобы "расширить пространство потенциальных боевых действий и защитить стратегические линии связи", идущие из Японии на Филиппины и Гавайи.

Отмечается, что под "островной цепью" подразумевается район у берегов Китая, включающий юго-западные японские острова острова Сенкаку, а также Тайвань и северо-запад Филиппин.