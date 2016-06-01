​Клинтон заявила, что хочет объединиться с Сандерсом против Трампа

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Кандидат от демократической партии, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что хочет объединиться со своим конкурентом по праймериз Берни Сандерсом, чтобы объединить демократов в борьбе с республиканцем Дональдом Трампом.

Как передает Report, по ее словам, она уже обсуждает данный вопрос с представителями Сандарса.

"В следующий вторник мы начнём говорить более детально, что мы сможем сделать, чтобы объединить партию. И сенатор (Берни) Сандерс делает это. Мы оба сделаем все, что сможем, чтобы предотвратить приближение Дональда Трампа к Белому дому", — сказала она в интервью CNN.

Выборы президента в США пройдут 8 ноября. Трамп в четверг по итогам первичных выборов набрал 1237 голосов партийных делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. От демократов его соперником должна стать либо Хиллари Клинтон, либо ее конкурент на праймериз Берни Сандерс.