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    Клинтон заподозрили в раскрытии секретной информации на дебатах

    В ходе них Клинтон рассказала, что от момента отдачи приказа о запуске ядерного оружия до самого старта проходит около четырех минут

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Во время дебатов кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон могла сообщить секретные данные о процедуре применения ядерного оружия в стране. Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    Во время своего выступления Клинтон рассказала, что от момента отдачи приказа о запуске ядерного оружия до самого старта проходит около четырех минут.

    Критики, в том числе бывшие оперативники из разведки, которых опросил телеканал, отметили, что такая информация является секретной. Бывшие сотрудники разведки и военные чиновники также добавили, что слова Клинтон можно расценить как нарушение норм безопасности.

    Последние перед выборами дебаты между Клинтон и ее соперником, кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом состоялись в Лас-Вегасе 19 октября. 

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