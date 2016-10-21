Клинтон заподозрили в раскрытии секретной информации на дебатах

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Во время дебатов кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон могла сообщить секретные данные о процедуре применения ядерного оружия в стране. Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Во время своего выступления Клинтон рассказала, что от момента отдачи приказа о запуске ядерного оружия до самого старта проходит около четырех минут.

Критики, в том числе бывшие оперативники из разведки, которых опросил телеканал, отметили, что такая информация является секретной. Бывшие сотрудники разведки и военные чиновники также добавили, что слова Клинтон можно расценить как нарушение норм безопасности.

Последние перед выборами дебаты между Клинтон и ее соперником, кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом состоялись в Лас-Вегасе 19 октября.