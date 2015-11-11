Клинтон в случае избрания президентом США не готова объявить войну ИГИЛ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Лидер предвыборной гонки от Демократической партии США Хиллари Клинтон в случае избрания президентом страны не будет готова официально объявить войну "Исламскому государству Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Об этом она заявила во вторник, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гемпшир.

Для столь решительного шага, по ее мнению, необходимо понимать имеющиеся возможности и поставленные задачи. "Для того, чтобы официально объявить войну, необходимо иметь соответствующий бюджет", — сказала Клинтон, которую цитирует агентство Рейтер.

По мнению бывшего госсекретаря США, "необходимо проделать определенную работу для того, чтобы лучше понимать угрозу, которую представляют радикальные группировки".

При этом Клинтон выразила уверенность в том, что объявление войны не является лучшим способом для борьбы с ИГ.

Количество боевиков ИГ в середине 2015 года составляло около 80 тысяч человек, в том числе 50 тысяч в Сирии и 30 тысяч в Ираке, что сравнимо с армиями некоторых государств. В их числе около 30 тысяч иностранных боевиков-террористов. Подавляющее большинство из них прибыли из Ближнего Востока и Северной Африки.