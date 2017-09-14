Клинтон сравнила себя с королевой Серсеей из сериала Игра престолов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с персонажем телесериала «Игра престолов» — королевой Серсеей Ланнистер.

Как передает Report, цитату из книги Клинтон «Что произошло» приводит «РИА Новости».

«На митингах Трампа толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: «Виновна! Виновна!», как религиозные фанатики из «Игры престолов», которые скандировали: «Позор! Позор!», пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок», — приводит «РИА Новости» цитату из книги.

Сцена, описываемая Клинтон, присутствует в серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и экранизации литературного источника — телесериале «Игра престолов».

Презентация «Что произошло» прошла во вторник 12 сентября. В этой книге Хиллари Клинтон объяснила свое поражение на выборах 2016 года и рассказала о ходе избирательной кампании. Отмечается, что в тексте слова «Россия» и «Путин» встречаются 333 раза.