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    Клинтон прокомментировала решение Трампа о выходе США из соглашения по климату

    Выход из Парижского соглашения оставляет американских рабочих и семей позади© Courtesy İmage

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала решение американского лидера Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, назвав его «исторической ошибкой».

    «Историческая ошибка. Мир продвигается вперёд по климатическим изменениям сообща. Выход из Парижского соглашения оставляет американских рабочих и семей позади», — написала Клинтон в Twitter.

    Ранее сообщалось, что экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама раскритиковал Трампа за решение о выходе из соглашения.

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