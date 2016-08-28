Клинтон приняла участие в первом брифинге по вопросам нацбезопасности

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в субботу приняла участие в первом с получения ею номинации брифинге по вопросам национальной безопасности, сообщает Report со ссылкой на Рейтер.

Начало традиции проведения брифингов для кандидатов в президенты США была положена президентом Гарри Трумэном в 1952 году.

Она призвана давать представление потенциальным главам государства об основных международных проблемах, данных разведки.

Республиканский конкурент Клинтон, нью-йоркский бизнесмен Дональд Трамп, недавно тоже побывал на своем первом брифинге. По данным агентства, встреча нацразведки с Клинтон прошла в местном отделении Федерального бюро расследований (ФБР) в Уайт-Плейнсе, Нью-Йорк, недалеко от места, где Клинтон проживает со своим мужем, бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Брифинг продлился немногим более часа.