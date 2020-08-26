Клинтон посоветовала Байдену способ выиграть выборы президента в США

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон посоветовала кандидату на место главы государства на предстоящих в стране выборах Джозефу Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов.

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон посоветовала кандидату на место главы государства на предстоящих в стране выборах Джозефу Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Клинтон рассказала в эфире телеканала Showtime.

По ее словам, в день выборов результаты могут показывать небольшое преимущество нынешнего президента США Дональда Трампа и посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем сразу, так как ситуация с подсчетом голосов может затянуться.

Также Клинтон добавила, что верит в победу Байдена на предстоящих выборах, особенно если Демократическая партия будет также внимательна и непреклонна, как и другая сторона.

24 августа представители Республиканской партии официально выдвинули президента США Дональда Трампа на второй срок. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1 276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, однако голосование продолжается.

На прошлой неделе бывшего вице-президента США Джо Байдена утвердили делегаты от Демократической партии. Трамп полагает, что Байден сможет победить на президентских выборах только путем их фальсификации.

Вместе с тем, согласно последним опросам, за Байдена готовы проголосовать 50 процентов американцев, за Трампа около 46.

В то же время Трамп заявил, что после победы Байдена на выборах Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

Выборы президента США намечены на 3 ноября.