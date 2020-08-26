О нас
Report Georgia

Клинтон посоветовала Байдену способ выиграть выборы президента в США

Клинтон посоветовала Байдену способ выиграть выборы президента в США Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон посоветовала кандидату на место главы государства на предстоящих в стране выборах Джозефу Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов.
Другие страны
26 августа 2020 г. 00:52
Клинтон посоветовала Байдену способ выиграть выборы президента в США
Хиллари Клинтон

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон посоветовала кандидату на место главы государства на предстоящих в стране выборах Джозефу Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Клинтон рассказала в эфире телеканала Showtime.

По ее словам, в день выборов результаты могут показывать небольшое преимущество нынешнего президента США Дональда Трампа и посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем сразу, так как ситуация с подсчетом голосов может затянуться.

Также Клинтон добавила, что верит в победу Байдена на предстоящих выборах, особенно если Демократическая партия будет также внимательна и непреклонна, как и другая сторона.

24 августа представители Республиканской партии официально выдвинули президента США Дональда Трампа на второй срок. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1 276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, однако голосование продолжается.

На прошлой неделе бывшего вице-президента США Джо Байдена утвердили делегаты от Демократической партии. Трамп полагает, что Байден сможет победить на президентских выборах только путем их фальсификации.

Вместе с тем, согласно последним опросам, за Байдена готовы проголосовать 50 процентов американцев, за Трампа около 46.

В то же время Трамп заявил, что после победы Байдена на выборах Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский эксперт о визите Шойгу в Баку
Российский эксперт о визите Шойгу в Баку
25 августа 2020 г. 18:20
Как переносит болезнь человек, повторно подхвативший коронавирус
Как переносит болезнь человек, повторно подхвативший коронавирус
25 августа 2020 г. 15:14
В оказании одной из услуг ASAN возникла проблема 
В оказании одной из услуг ASAN возникла проблема 
24 августа 2020 г. 16:27
Рамиз Мехтиев вышел в отпуск 
Рамиз Мехтиев вышел в отпуск 
24 августа 2020 г. 11:49
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
20 августа 2020 г. 12:48
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35

Последние новости

01:37
Видео"Бешикташ" выбыл из Лиги чемпионов Футбол
01:22
В Москве коронавирусом заразились почти 260 тыс. человек В регионе
01:02
В Баку совершен наезд на пешехода Происшествия
00:52
Клинтон посоветовала Байдену способ выиграть выборы президента в США Другие страны
00:25
ФотоРыбаки выловили жуткое глубоководное существо Это интересно
00:07
ФотоСегодня день рождения Мехрибан Алиевой Внутренняя политика
23:55
В Турции растет число жертв коронавируса В регионе
23:41
Жителя Бейлагана ужалила змея Происшествия
23:24
Взял старт первый отборочный раунд Лиги Европы Футбол
22:59
Антонио Бандерас вылечился от коронавируса Другие страны
22:45
"Барселона" подтвердила уход из клуба Месси Футбол
22:27
В Москве умер азербайджанский бизнесмен Происшествия
22:04
ФотоВидеоСостоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря" Армия
21:57
В Абшероне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
21:47
Борис Джонсон может уйти в отставку Другие страны
Вся новостная лента