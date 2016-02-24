​Клинтон поддержала план Обамы по закрытию Гуантанамо

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала план действующего президента-демократа Барака Обамы закрыть военную тюрьму в Гуантанамо на Кубе, передает Report.

"Я поддерживаю сегодня план президента Обамы закрыть центр содержания в заливе Гуантанамо и, наконец, перевернуть эту страницу истории. На протяжении многих лет Гуантанамо вдохновляло больше террористов, чем число тех, которые находились там в заключении. Гуантанамо не укрепило нашу национальную безопасность, а повредило ей", - заявила Клинтон.

Обама выдвинул во вторник очередной план по закрытию Гуантанамо - тюрьмы, расположенной на военной базе США на Кубе.