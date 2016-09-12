Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за болезни

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отменила поездку в Калифорнию в рамках своей предвыборной кампании из-за диагностированной у нее пневмонии. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель ее штаба.

Изначально планировалось, что Клинтон отправится в Калифорнию на два дня. В рамках поездки предполагался сбор средств на предвыборные мероприятия.

В воскресенье, 11 сентября, во время траурного мероприятия в Нью-Йорке, посвященного памяти жертв теракта 2001 года, Клинтон резко стало плохо. Она не смогла самостоятельно добраться до своего автомобиля.