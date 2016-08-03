​Клинтон опережает Трампа по популярности на восемь процентов

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв в популярности от своего соперника-республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный агентством Рейтер и компанией Ipsos.

Согласно сегодняшнему опросу, 43% потенциальных избирателей готовы проголосовать за Клинтон, 35% — за Трампа, а 9% — за другого кандидата. Опрос проводился 28 июля — 1 августа, участвовали 1,289 тысячи граждан США, заявивших, что пойдут голосовать. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус три процентных пункта.

Таким образом, Клинтон оторвалась от Трампа на 8 процентных пунктов вместо 6 пунктов в прошлом опросе, который был проведен в минувшую пятницу. С того момента Клинтон получила "бонус" популярности от завершившегося съезда Демократической партии. Соперник Клинтон Трамп на выходных оказался под огнем критики за перепалку с родителями погибшего американского солдата-мусульманина.

Выборы президента США состоятся 8 ноября текущего года.