Клинтон опережает Трампа на 11%, свидетельствует опрос

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа. Отрыв составляет 11 процентных пунктов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это показывают результаты опроса PRRI/The Atlantic poll.

На данный момент экс-госсекретаря поддерживают 49% избирателей, в то время как Трампа - 38%.

Часть опроса проводилась после обнародования 8 октября видеозаписи 11-летней давности, на котором Трамп в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он "звезда".

Опрос проводился 5-9 октября. В исследовании приняли участие 1327 человек, погрешность составляет 3,2%.