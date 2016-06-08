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    Клинтон одержала победу на праймериз демократов в Калифорнии

    Берни Сандерс победил на предварительных выборах в штатах Монтана и Северная Дакота

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одержала победу на праймериз Демократической партии в Калифорнии, самом густонаселенном штате страны.

    Как сообщает Report, таким образом, Клинтон окончательно закрепила свое лидерство в партийной борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.

    Ранее Клинтон уже набрала достаточное число голосов делегатов партийного съезда, чтобы стать первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США.

    Другой претендент на выдвижение в качестве кандидата от демократов - сенатор Берни Сандерс - победил на предварительных выборах в штатах Монтана и Северная Дакота.

    Несмотря на явное отставание от своей главной соперницы, Сандерс отказался признать свое поражение и заявил, что намерен победить в финальных праймериз демократов в Вашингтоне (округ Колумбия).

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