Клинтон обвинила Китай в краже госсекретов и коммерческих данных США

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что власти КНР несут ответственность за кражу при помощи хакеров государственных секретов США, а также коммерческой информации, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

По ее словам, Китай "старается взломать все, что не двигается в Америке".

Выступая перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир, Клинтон отметила, что "китайская военная сила растет очень быстро, они разворачивают военные объекты, которые угрожают странам, с которыми у нас есть договоры, такими как Филиппины".

Она подчеркнула, что США должны быть крайне бдительными в отношении усиливающегося Китая.

На прошлой неделе директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что Китай является главным подозреваемым по делу о массовом взломе американских баз данных и о краже личных данных миллионов государственных служащих США.

Пекин в свою очередь опровергает подобные подозрения.