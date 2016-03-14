Клинтон: Некоторые мировые лидеры поддерживают меня, опасаясь Трампа

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от демократической партии, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в рамках общения с избирателями в воскресенье заявила, что ей удалось заручиться поддержкой некоторых мировых лидеров, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, эти лидеры встревожены риторикой кандидата-республиканца, бизнесмена Дональда Трампа. К числу таких лидеров, в частности, относится итальянский премьер-министр Маттео Ренци.

"Некоторые мировые лидеры так встревожены риторикой Трампа, что предложили мне поддержку", — заявила Клинтон.

По ее мнению, что она единственный политик, способный остановить Трампа. "Я 25 лет в политике", — напомнила она.