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    Клинтон: Некоторые мировые лидеры поддерживают меня, опасаясь Трампа

    В числе таких политиков экс-госсекретарь США назвала, в частности, премьер-министра Италии Маттео Ренци

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от демократической партии, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в рамках общения с избирателями в воскресенье заявила, что ей удалось заручиться поддержкой некоторых мировых лидеров, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    По ее словам, эти лидеры встревожены риторикой кандидата-республиканца, бизнесмена Дональда Трампа. К числу таких лидеров, в частности, относится итальянский премьер-министр Маттео Ренци.

    "Некоторые мировые лидеры так встревожены риторикой Трампа, что предложили мне поддержку", — заявила Клинтон.

    По ее мнению, что она единственный политик, способный остановить Трампа. "Я 25 лет в политике", — напомнила она.

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