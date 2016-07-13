​Клинтон назвала имя потенциального вице-президента

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон рассматривает в качестве кандидата на пост вице-президента и партнера по выборам бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, сообщает Report cо ссылкой "Reuters".

Ставридису 61 год, он является деканом школы дипломатии и права Флетчера при университете Тафтс в штате Массачусеттс. Должность главкома он занимал в 2009-2013 годах, когда Клинтон была госсекретарем США.

Ожидается, что кандидатура вице-президента США от Демократической партии может быть объявлена уже в ближайшие дни перед партийным съездом, который пройдет 25-28 июля в Филадельфии.

Уроженец Флориды Ставридис служил на различных должностях в военно-морском флоте с 1976 года, в 2002-2004 годах командовал авианосной группировкой в Персидском заливе во время операции "Иракская свобода". Он известен как сторонник применения "умной силы", выступает за международное и часто-государственное партнерство в сфере безопасности.