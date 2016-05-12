 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Клинтон намерена присвоить столице США статус штата

    По ее словам, она будет активно отстаивать изменение статуса Вашингтона

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/  Наиболее вероятный кандидат кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена добиваться статуса штата для американской столицы Вашингтона.

    Как сообщает Report, об этом экс-госсекретарь США написала в статье для The Washington Informer.

    По словам Х.Клинтон, она будет "активно отстаивать" изменение статуса Вашингтона.

    "Вашингтон, округ Колумбия, является домом для 700 тыс. американцев – это больше, чем население некоторых штатов. Жители города служат в армии, в жюри присяжных, платят налоги, как все остальные. Тем не менее, у них нет права голоса в конгрессе", - написала Клинтон.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi