​Клинтон намерена присвоить столице США статус штата

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Наиболее вероятный кандидат кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена добиваться статуса штата для американской столицы Вашингтона.

Как сообщает Report, об этом экс-госсекретарь США написала в статье для The Washington Informer.

По словам Х.Клинтон, она будет "активно отстаивать" изменение статуса Вашингтона.

"Вашингтон, округ Колумбия, является домом для 700 тыс. американцев – это больше, чем население некоторых штатов. Жители города служат в армии, в жюри присяжных, платят налоги, как все остальные. Тем не менее, у них нет права голоса в конгрессе", - написала Клинтон.