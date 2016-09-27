Клинтон и Трамп начали дебаты с острой пикировки

Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Кандидаты на президентский пост Хиллари Клинтон и Дональд Трамп начали дебаты в Нью-Йорке с отстрой пикировки по торгово-экономическим вопросам.

Как передает Report, Трамп отметил, что его соперница "30 лет занималась этими делами и только теперь задумалась о решениях". Он, в частности, назвал северо-американское торговое соглашение NAFTA "худшей сделкой в истории".

Сделка была заключена мужем Хиллари Клинтон - бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Кандидат демократов признала, что не всегда была последовательна при голосованиях по торговым пактам. Но при этом она сказала сопернику: "Я знаю, Дональд, что вы живете в своей собственной реальности".

Трамп в случае победы на выборах изменит условия участия Вашингтона в NAFTA.

"Нам следует изменить условия торговых договоров", - указал миллиардер. Он отметил, что от существования зоны свободной торговли в настоящее время в наибольшей степени выигрывает Мексика, а не США. "NAFTA не работает", - указал он, подчеркнув, что данное торговое соглашение является "самым худшим в истории страны".

Трамп также заявил, что его главной сопернице в президентской гонке - демократу Хиллари Клинтон - следовало добиться лучших условий для Вашингтона в сфере торговли, когда она занимала пост госсекретаря США.

В Североамериканскую зону свободной торговли входят США, Канада и Мексика.

Первый вопрос на дебатах, в соответствии с ранее оговоренной процедурой, был задан Клинтон и касался перспектив создания рабочих мест. "Нам необходима такая экономика, которая создает новые рабочие места, экономика, ориентированная в будущее", - подчеркнула она, отметив необходимость поощрения малого бизнеса и развития возобновляемых источников энергии.

Со своей стороны Трамп привлек внимание к тому, что все больше рабочих мест перемещаются за пределы США. "Мы должны положить конец этому и создать справедливые условия, - подчеркнул он. - Мы должны заново провести переговоры с тем, чтобы другие страны более не крали наших рабочих мест". Трамп в случае победы на выборах намерен вернуть рабочие места в Соединенные Штаты, а также снизить налоги для американских корпораций.

"Наши рабочие места утекают другие страны", - сказал он, назвав среди таких государств Китай и Мексику. "Компании покидают нашу страну", - утверждал миллиардер, добавив, что Соединенные Штаты должны предложить предпринимателям "выгодные условия" для ведения бизнеса в США. По словам республиканца, именно это и произойдет, если он одержит победу на выборах в ноябре.

Трамп также обещал снизить корпоративное налогообложение в США с 45% до 15% и пересмотреть торговые соглашения наподобие Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которые, по его словам, невыгодны для страны, так как лишают американцев рабочих мест.