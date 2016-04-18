Клинтон и Трамп лидируют в канун праймериз в штате Нью-Йорк

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Клинтон уверенно опережает своего конкурента - сенатора от штата Вермонт Сандерса согласно данным последних опросов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Так, опрос, проведенный телекомпанией NBC, газетой The Wall Street Journal и социологической службой нью-йоркского Марист-колледжа, свидетельствует о том, что Клинтон поддерживают 57% избирателей-демократов в штате Нью-Йорк, а уровень поддержки Сандерса - 40%. Наиболее прочны ее позиции среди избирателей-женщин: 60% против 37% за Сандерса. Среди избирателей-мужчин Клинтон также лидирует: 53% против 44% за Сандерса.

Сейчас, по подсчетам газеты The New York Times, Клинтон уже заручилась поддержкой 1776 делегатов национального съезда Демократической партии. У Сандерса - 1118 голосов. Для выдвижения кандидатом демократов на пост президента необходима поддержка 2383 делегатов съезда.

В лагере республиканцев миллиардер Трамп уверенно сохраняет лидирующие позиции. Согласно последнему опросу в штате Нью-Йорк, проведенному по заказу Республиканской партии исследовательской службой Optimus, его готовы поддержать 49% избирателей-республиканцев. У губернатора Огайо Кейсика уровень поддержки - 23% и у сенатора от Техаса Круза - 14%.

Праймериз в штате Нью-Йорк пройдут 19 апреля.