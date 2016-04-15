Клинтон и Сандерс провели жесткие дебаты перед праймериз в Нью-Йорке

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Кандидаты на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Берни Сандерс провели последние дебаты перед праймериз в Нью-Йорке, которые пройдут 19 апреля, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Результат голосования в Нью-Йорке может стать решающим для определения кандидата от демократов на пост президента США.

Дебаты получились эмоциональными, кандидаты обвиняли друг друга в нечестности и отсутствии компетенции.

Сандерс выразил сомнения в опыте и надежности Клинтон. В пример он привел то, что она поддерживала войну в Ираке и договоры о свободной торговле.

Он назвал Клинтон "частью нечестной политической и экономической системы", указав, что она читала закрытые лекции в банках Уолл-стрит за гонорар, причем содержание своих выступлений она отказалась предать огласке.

Клинтон в ответ обвинила Сандерса в неготовности реализовывать свои ключевые предложения, например, о разделе крупных банков. Также Клинтон назвала нереалистичными предложения Сандерса предоставить бесплатный доступ к образованию в колледжах и университетах и усомнилась в его квалификации по внешнеполитическим вопросам.

Сандерс упрекнул Клинтон в том, что она способствовала распространению технологий сланцевой добычи нефти и газа. Клинтон же объяснила, что это помогло бы снизить зависимость стран от внешних поставок энергоносителей, в том числе из России.

Это первые дебаты демократов за последние пять недель. Пока в нынешней избирательной кампании с небольшим отрывом лидирует Клинтон - число ее сторонников составляет 1758 делегатов, а Сандерса - лишь 1069. Чтобы стать единым кандидатом от Демократической партии, кандидату надо набрать 2383 голоса.