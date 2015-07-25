Клинтон: Хиллари не хотела заниматься политикой, выходя замуж

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент США Билл Клинтон признался, что его супруга Хиллари, заявившая об участии в президентской гонке от Демократической партии в 2016 году, не хотела заниматься политикой, когда выходила замуж, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я спрашивал ее, выйдет ли она за меня три раза, прежде чем она сказала "да". В первый раз я сказал - я хочу жениться на тебе, но тебе не стоит этого делать", - рассказал экс-президент США в интервью журналу Time. Клинтон тогда уточнил, что считает Хиллари самым талантливым политиком поколения и прирожденным лидером, и вместо того, чтобы выходить замуж, ей следует отправиться в Чикаго или Нью-Йорк и заняться политикой.

Тогда будущая первая леди США ответила: "Боже мой.. я никогда не буду баллотироваться на должность. Я слишком резкая, никто никогда не будет за меня голосовать".

Хиллари Клинтон считается ключевым претендентом на пост президента США в 2016 году. Ее супруг Билл Клинтон занимал пост президента США с 1992 по 2000 годы.