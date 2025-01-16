Клинтон, Буш и Обама не примут участие в инаугурационном обеде Трампа

Бывшие американские лидеры - 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш - младший и 44-й президент Барак Обама - не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января.

Бывшие американские лидеры - 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш - младший и 44-й президент Барак Обама - не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По сведениям источников, Обама и Клинтон уже получили приглашения на обед, однако не планируют принимать в нем участие. Приглашение было направлено и бывшей первой леди и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, но она также отказалась посещать мероприятие. Представители Буша-младшего заявили NBC, что не знают о получении им приглашения.

Тем не менее все три бывших президента посетят церемонию приведения Трампа к присяге, которая состоится в следующий понедельник, указывает NBC. Обычно после инаугурационной речи нового главы государства президент, полномочия которого завершились, покидает Вашингтон. А новый президент после прощания со своим предшественником возвращается в Капитолий, где устраивается инаугурационный обед, традицию проведения которого заложил в 1953 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.