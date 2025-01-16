О нас

Клинтон, Буш и Обама не примут участие в инаугурационном обеде Трампа

Клинтон, Буш и Обама не примут участие в инаугурационном обеде Трампа Бывшие американские лидеры - 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш - младший и 44-й президент Барак Обама - не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января.
Другие страны
16 января 2025 г. 09:10
Клинтон, Буш и Обама не примут участие в инаугурационном обеде Трампа

Бывшие американские лидеры - 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш - младший и 44-й президент Барак Обама - не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По сведениям источников, Обама и Клинтон уже получили приглашения на обед, однако не планируют принимать в нем участие. Приглашение было направлено и бывшей первой леди и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, но она также отказалась посещать мероприятие. Представители Буша-младшего заявили NBC, что не знают о получении им приглашения.

Тем не менее все три бывших президента посетят церемонию приведения Трампа к присяге, которая состоится в следующий понедельник, указывает NBC. Обычно после инаугурационной речи нового главы государства президент, полномочия которого завершились, покидает Вашингтон. А новый президент после прощания со своим предшественником возвращается в Капитолий, где устраивается инаугурационный обед, традицию проведения которого заложил в 1953 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Klinton, Buş və Obama Trampın inauqurasiya naharında iştirak etməyəcəklər

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi