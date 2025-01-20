Климатические активисты мешают посадке вертолетов мировых лидеров в Давосе

Климатические активисты распылили зеленую краску на фасад временной базы Amazon в Давосе и заблокировали посадку вертолетов в начале ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Климатические активисты распылили зеленую краску на фасад временной базы Amazon в Давосе и заблокировали посадку вертолетов в начале ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, швейцарская полиция вмешалась, чтобы разогнать обе акции протеста, начавшиеся в момент, когда мировые лидеры бизнеса и политики стали прибывать в день открытия форума.

Демонстранты, выступающие против субсидий на ископаемое топливо, нанесли оранжевые символы на фасад здания, где Amazon разместила свою базу, а также забрызгали зеленой краской стеклянные окна.

Организация Greenpeace, которая временно заблокировала вертолетную площадку в Давосе, в своем заявлении отметила, что такие действия направлены на привлечение внимания к необходимости "справедливого налогообложения самых богатых, финансирования защиты окружающей среды и инвестирования в устойчивое будущее".

Полиция разогнала около десяти протестующих, которые блокировали въезд на вертолетную площадку с помощью ярко-желтых баннеров с надписью "TaxTheSuperRich".

"Мы смогли остановить 10–20 вертолетов за полтора часа. В течение дня мы ожидаем прибытия около сотни вертолетов", — заявила активистка Greenpeace Клара Томсон.

Вертолетная площадка часто используется высокопоставленными политиками и руководителями предприятий для прибытия на швейцарский альпийский курорт.

В своей программе на 2025 год ВЭФ отметил важность совместных усилий бизнеса, правительств и гражданского общества для поиска решений и решительных действий.