Кличко заявил, что Украина срочно нуждается в тяжелом вооружении из ФРГ

Украина в срочном порядке нуждается в тяжелом вооружении из Германии.
"Мы срочно нуждаемся в тяжелом вооружении из Германии, - сказал он. - Каждая задержка стоит человеческих жизней".
"Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?" - заявил Кличко.
Как говорил ранее министр экономики Роберт Хабек, представляющий партию "зеленых", "количество и качество поставок оружия" в Украину необходимо повысить. Канцлер Олаф Шольц и его партнеры по СДПГ до сих пор занимали сдержанную позицию. Партийные разногласия по этому вопросу - одна из ключевых тем политической повестки в ФРГ в последние недели.