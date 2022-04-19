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Кличко заявил, что Украина срочно нуждается в тяжелом вооружении из ФРГ

Кличко заявил, что Украина срочно нуждается в тяжелом вооружении из ФРГ Украина в срочном порядке нуждается в тяжелом вооружении из Германии.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 07:40
Кличко заявил, что Украина срочно нуждается в тяжелом вооружении из ФРГ

Украина в срочном порядке нуждается в тяжелом вооружении из Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Bild, выдержки из которого опубликованы в понедельник на сайте издания.

"Мы срочно нуждаемся в тяжелом вооружении из Германии, - сказал он. - Каждая задержка стоит человеческих жизней".

"Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?" - заявил Кличко.

Как говорил ранее министр экономики Роберт Хабек, представляющий партию "зеленых", "количество и качество поставок оружия" в Украину необходимо повысить. Канцлер Олаф Шольц и его партнеры по СДПГ до сих пор занимали сдержанную позицию. Партийные разногласия по этому вопросу - одна из ключевых тем политической повестки в ФРГ в последние недели.

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Версия на азербайджанском языке Kliçko: “Ukraynaya təcili olaraq Almaniyadan ağır silahlar lazımdır”

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