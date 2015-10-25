Кличко заявил, что готов ко второму туру выборов мэра Киева

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что набрал на выборах градоначальника около 40% голосов избирателей и готов встретиться во втором туре с любым, кого жители столицы выберут его соперником, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

"По результатам exit polls я набрал около 40% голосов. Я считаю, что это неплохой результат. Действительно, было бы хорошо, если бы была победа в первом туре. Это могло бы сэкономить много средств. Но я считаю, что на при тех условиях, в которых мы работаем, это тоже неплохой результат… Я готов встретится со всеми, кого киевляне выберут моим соперником во утром туре", — сказал Кличко на брифинге.

Он отметил, что "значительных нарушений (в Киеве на выборах — ред.) не было".

"Были небольшие нарушения, их зафиксировано 290. Но эти нарушения никоим образом не влияют на результаты выборов", — заключил он.

Результаты exit polls, проведенного "Савик Шустер студией", показали, что Кличко лидирует на выборах мэра столицы, набирая 38,4% голосов избирателей. Следующим за Кличко идет кандидат от партии "Самопомощь" Сергей Гусовский, набирая 9,2% голосов; бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Юрий Береза набирает 8,5% голосов. Владимир Бондаренко от партии "Батькивщина" — 8%, Александр Мирный от националистической "Свободы" — 6,6% голосов.

Ранее были опубликованы данные exit polls, проведенном по заказу всеукраинской общественной организации "Комитета избирателей Украины". Они свидетельствуют, что Кличко набирает 40,4% голосов избирателей.

Местные выборы прошли на Украине в воскресенье по новому избирательному закону. В небольших городах с населением менее 90 тысяч человек мэра избирали простым большинством голосов, а в крупных может быть назначен второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов.

Результаты должны быть определены до 4 ноября и обнародованы в течение пяти дней, а в случае проведения второго тура в больших городах — не позднее 20 ноября.