Кличко заподозрили в коррупции

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Украинское Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) подозревает мэра Киева Виталия Кличко в коррупции, передает Report со ссылкой на РБК.

Внимание агентства привлекло журналистское расследование, в котором говорится, что В. Кличко летал с крупными киевскими застройщиками на частном самолете.

Агентство также считает, что Кличко мог нарушить запрет о получении чиновниками подарков. Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф.

СМИ сообщают, что на данный момент НАПК собирает фактические данные, на основании которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения.

Киевского мэра обязали явиться на допрос 2 ноября.