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    Кличко задумался об участии в выборах президента Украины

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко не исключил участие в президентских выборах на Украине в 2019 году/

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информагентстов "Укринформ".

    Однако градоначальник отметил, что сначала ему необходимо выполнить обещания, данные им жителям Киева.

    "Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", сказал мэр киевской столицы.

    По словам Кличко, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.

    "У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — добавил градоначальник.

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