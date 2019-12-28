Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве - ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно открыл движение по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы, часть которого обрушилась два года назад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.

Часть Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль, рухнула в феврале 2017 года. Кличко пообещал реконструировать мост за два года.

"Очень хорошо, что мы успели открыть движение, как и обещали, до конца года", - сказал Кличко. Видео с торжественного открытия моста он выложил на своей странице в Facebook.