​Кличко упрекнул помощников министров за лежание в кабинетах - ВИДЕО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко обвинил помощников министров в том, что они ничего не делают, только "лежат" в кабинетах.

Как передает Report, негодование свое он выразил в выходные на 12-м форуме "Ялтинской Европейской Стратегии" (YES) в Киеве.

Градоначальник Киева подверг критике деятельность всего правительства Украины, в особенности помощников министров.

"Говорим мы много, а результатов нет, - заявил он. - Вот, например, когда нужно согласовывать все шаги с Кабинетом министров. А заместители месяцами там лежат. Они должны работать, а не лежать там".