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Клеверли: Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности

Клеверли: Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности Из-за мятежа Евгения Пригожина Россия переживает самую крупную угрозу безопасности за последнее время.
Другие страны
24 июня 2023 г. 12:16
Клеверли: Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности

Из-за мятежа Евгения Пригожина Россия переживает самую крупную угрозу безопасности за последнее время.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться этот кризис", - подчеркнул министр.

Отметим, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. К утру 24 июня он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону.

Сегодня президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о том, что организаторы мятежа толкают страну к поражению и капитуляции.

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Версия на английском языке UK says Russian state now facing greatest challenge of recent times
Версия на азербайджанском языке Kleverli: “Rusiya təhlükəsizliyinə ən böyük təhdidlə üzləşib”

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