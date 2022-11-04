О нас

Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружие Великобритания будет продолжать работать с международными партнерами, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие
Другие страны
4 ноября 2022 г. 15:00
Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Великобритания будет продолжать работать с международными партнерами, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в Twitter.

"Сегодня я провел встречи с германской коллегой Анналеной Бербок и французской коллегой Катрин Колонна, чтобы обсудить угрозы международной безопасности, создаваемые продолжающейся ядерной эскалацией Ирана", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ, Britaniya, Almaniya və Fransa İrana qarşı birgə mübarizəni müzakirə edib

Самое важное

Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
ФотоМинистр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 15:29
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi