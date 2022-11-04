Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружиеВеликобритания будет продолжать работать с международными партнерами, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие
Великобритания будет продолжать работать с международными партнерами, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в Twitter.
"Сегодня я провел встречи с германской коллегой Анналеной Бербок и французской коллегой Катрин Колонна, чтобы обсудить угрозы международной безопасности, создаваемые продолжающейся ядерной эскалацией Ирана", - отметил он.
Important meeting today with counterparts to discuss threat to international security posed by Iran’s continued nuclear escalation.