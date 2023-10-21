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Клеверли назвал спасательным кругом помощь для Газы через КПП "Рафах"

Клеверли назвал спасательным кругом помощь для Газы через КПП "Рафах" Открытие контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа является спасательным кругом.
Другие страны
21 октября 2023 г. 12:50
Клеверли назвал спасательным кругом помощь для Газы через КПП Рафах

Открытие контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа является спасательным кругом.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в соцсети "Х".

"Эта помощь - спасательный круг для тех, кто страдает. Но это не может быть одноразовым [явлением]. Великобритания продолжает настаивать на предоставлении гуманитарного доступа в Газу", - отметил он.

Отметим, что грузовики с первой гуманитарной помощью начали проезжать в сектора Газа через данный КПП.

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