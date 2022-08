Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформам

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак объявил о намерении провести реформы налоговой системы и "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет".

Как передает Report, об этом говорится в его публикации в Twitter.

"Сегодня я представил мое видение радикальной (реформы) налогов, включая крупнейшее снижение подоходных налогов за 30 лет", — написал он.

Сунак отметил, что эти реформы он планирует провести в течение трех лет в случае избрания на должность премьера.