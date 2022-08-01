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Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформам

Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформам Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак объявил о намерении провести реформы налоговой системы и "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет".
Другие страны
1 августа 2022 г. 13:27
Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформам

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак объявил о намерении провести реформы налоговой системы и "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет".

Как передает Report, об этом говорится в его публикации в Twitter.

"Сегодня я представил мое видение радикальной (реформы) налогов, включая крупнейшее снижение подоходных налогов за 30 лет", — написал он.

Сунак отметил, что эти реформы он планирует провести в течение трех лет в случае избрания на должность премьера.

В этом году Сунак планирует дополнительно снизить НДС на электроэнергию для борьбы с ростом стоимости жизни на фоне рекордной инфляции, а в 2023 году — провести радикальную реформу налогообложения бизнеса для улучшения продуктивности и привлечения инвестиций, а еще годом позже он предлагает снизить подоходный налог.

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