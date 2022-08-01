Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформам
Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформамКандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак объявил о намерении провести реформы налоговой системы и "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет".
В этом году Сунак планирует дополнительно снизить НДС на электроэнергию для борьбы с ростом стоимости жизни на фоне рекордной инфляции, а в 2023 году — провести радикальную реформу налогообложения бизнеса для улучшения продуктивности и привлечения инвестиций, а еще годом позже он предлагает снизить подоходный налог.