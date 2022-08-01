Кандидат на пост премьера Британии Сунак объявил о планах по налоговым реформам

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак объявил о намерении провести реформы налоговой системы и "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет".

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак объявил о намерении провести реформы налоговой системы и "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет".

Как передает Report, об этом говорится в его публикации в Twitter.

"Сегодня я представил мое видение радикальной (реформы) налогов, включая крупнейшее снижение подоходных налогов за 30 лет", — написал он.

Сунак отметил, что эти реформы он планирует провести в течение трех лет в случае избрания на должность премьера.

Today I announced my radical tax vision including the largest cut to income tax in thirty years.



I will never cut taxes in a way that puts inflation up.

I will never make promises I can’t pay for.

I will be honest about the challenges we face. https://t.co/3cXn1rFhca pic.twitter.com/hCdOZy676g — Rishi Sunak (@RishiSunak) August 1, 2022

В этом году Сунак планирует дополнительно снизить НДС на электроэнергию для борьбы с ростом стоимости жизни на фоне рекордной инфляции, а в 2023 году — провести радикальную реформу налогообложения бизнеса для улучшения продуктивности и привлечения инвестиций, а еще годом позже он предлагает снизить подоходный налог.