​Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Сообщается, что китайские компании запросили американских экспортеров о закупках сельхозпродукции и обратились к властям Китая с просьбой освободить их от пошлин.

По данным агентства, комитет по тарифам соберет экспертный совет для изучения этих заявок.

Агентство добавляет, что китайские компании готовы продолжать импортировать определенную сельхозпродукцию из США, которая пользуется спросом в Китае.