Китайская делегация отправится в конце недели в США для подписания торговой сделки

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отправится в конце этой недели в Вашингтон для подписания соглашения о первом этапе торговой сделки между Китаем и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

"Вашингтон направил приглашение, и Пекин его принял", - приводит издание слова источника. По его данным, вылет делегации намечен на субботу. Ожидается, что она пробудет в США "несколько дней" - до середины следующей недели. Правительство КНР пока не комментирует данную информацию.