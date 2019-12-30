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Китайская делегация отправится в конце недели в США для подписания торговой сделки

Китайская делегация отправится в конце недели в США

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отправится в конце этой недели в Вашингтон для подписания соглашения о первом этапе торговой сделки между Китаем и США. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

"Вашингтон направил приглашение, и Пекин его принял", - приводит издание слова источника. По его данным, вылет делегации намечен на субботу. Ожидается, что она пробудет в США "несколько дней" - до середины следующей недели. Правительство КНР пока не комментирует данную информацию.

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