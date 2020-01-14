СМИ: Китай закупит американские товары на 200 млрд долларов в рамках торговой сделки

Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на 200 млрд долларов в четырех отраслях в течение двух лет.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, в документе идет речь о закупках промышленных товаров на сумму 75 млрд долларов. Также китайская сторона должна будет приобрести энергоносители на 50 млрд долларов, потратить 40 млрд долларов на импорт сельскохозяйственной продукции из-за океана и 35-40 млрд долларов - на сектор услуг, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на несколько источников.

Подписание сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Она позволит снизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит США в торговле с КНР. В преддверии сделки американская сторона объявила в понедельник о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.