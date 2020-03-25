Китай за сутки выявил 47 новых ввозных случаев заражения коронавирусом

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Девять человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 47 новых случаев заражения, все они ввозные, выздоровел 491 пациент.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Из 47 ввозных случаев заражения 19 зарегистрированы в Шанхае, пять – в Пекине, пять – в провинции Гуандун, четыре – в городе Тяньцзинь, четыре – в провинции Фуцзянь, по два случая – в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Цзянсу и Сычуань, по одному случаю – в провинциях Цзилинь, Чжэцзян, Шаньдун и Цзянси. В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 474 ввозных случая коронавирусной инфекции.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 212 подтвержденных случаях заражения COVID-19, в том числе в настоящий момент болеют 4 287 человек (1 399 человек находятся в тяжелом состоянии), 73 тысячи 650 человек выписаны из больниц, 3 281 скончались", - говорится в сообщении.