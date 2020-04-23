​Китай за сутки выявил 10 случаев заражения COVID-19

Десять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 56 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 10 новых случаев шесть - ввозные, остальные четыре – локальные (три - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один - в южной провинции Гуандун). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1 616 ввозных случаев COVID-19, все еще болеют 793 человека, 16 находятся в тяжелом состоянии, 823 человека выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 798 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 959 человек (63 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 207 человек выписаны из больниц, 4 632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 27 таких случаев, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущен 31 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются еще 984 бессимптомных носителя.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 28 человек (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 547 человек выздоровели, 4 512 скончались (3 869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 69 человек (все в Ухане), из них двое находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане).

Отдельно в Гонконге выявлено 1 033 случая заражения (из них четыре человека скончались, 678 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (26 уже выписаны), на Тайване заразились 426 человек (шесть человек скончались, 236 вылечились).