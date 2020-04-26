Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 48 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 11 новых случаев пять - ввозные, остальные шесть - местные, пять случаев зарегистрировано в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один в – Гуандуне.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1 634 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 694 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 940 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Под наблюдением остаются 1 000 бессимптомных носителей.