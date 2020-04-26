Наверх

Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом

Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 48 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 11 новых случаев пять - ввозные, остальные шесть - местные, пять случаев зарегистрировано в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один в – Гуандуне.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1 634 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 694 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 940 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Под наблюдением остаются 1 000 бессимптомных носителей. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!