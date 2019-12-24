​Китай, Япония и Южная Корея выступают за реформирование ВТО

Китай, Япония и Южная Корея выступают за необходимость проведения реформ в ВТО и улучшения работы организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров трех стран.

Отметим, что трехсторонний саммит с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань.

"С учетом уровня развития друг друга мы будем координировать наши стратегии развития, чтобы поднять на новый уровень наше сотрудничество. В связи с этим три страны будут стремиться к созданию открытой, честной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и оставлять свои рынки свободными. Мы подтверждаем нашу поддержку в необходимости реформ ВТО и улучшению ее функционирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Кроме того, Япония, Китай и Южная Корея договорились форсировать переговоры по трехстороннему соглашению о зоне свободной торговли.