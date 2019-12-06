Китай ввел ограничительные меры в отношении дипломатов США

Правительство КНР приняло решение о введении зеркальных ограничительных мер в отношении работающих в стране дипломатов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры. Китайская сторона вызвала представителя посольства США в КНР 4 декабря и уведомила, что с этой же даты были введены указанные меры", - заявила Х.Чуньин.

Она подтвердила информацию о том, что среди ограничений есть требование к американским дипломатам уведомлять МИД КНР о намерении встретиться с сотрудниками региональных властей Китая за пять рабочих дней до такой встречи.

"Верно. Наши меры являются зеркальными по отношению к тем ограничениям, которые ввели в отношении нас США. Речь идет об уведомлении за пять рабочих дней", - указала официальный представитель китайского МИД.

Напомним, что в октябре госсекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагает Вашингтон, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.