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Китай выделит 2 млрд долларов пострадавшим от COVID-19 странам

Китай выделит 2 млрд долларов пострадавшим от COVID-19 странам

Китай в ближайшие два года выделит 2 млрд. долларов США для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит 2 млрд. долларов США в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", — заявил  Си Цзиньпин.

Также он отметил, что Китай призывает провести всестороннюю ревизию глобального реагирования на пандемию после победы над COVID-19.

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