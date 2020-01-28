Китай выделил 635 млн долларов на профилактику коронавируса

Власти Китая выделили около 634,9 миллиона долларов на профилактику и контроль за распространением коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Министерство финансов в срочном порядке предварительно выделило 4,4 миллиарда юаней (около 634,9 миллиона долларов) вспомогательных средств на профилактику и контроль за вспышкой пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса в 2020 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов.
При этом провинции Хубэй помощь увеличили на 500 миллионов юаней (около 72 миллионов долларов).
Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на этот год выделили 60,3 миллиарда юаней (8,7 миллиарда долларов) на развитие системы базовых услуг общественного здравоохранения и меры по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что Китай намерен выделить в текущем году из бюджета 60,33 млрд. юаней (8,75 млрд. долларов США) на борьбу с пневмонией нового типа.